فيديو: استمعوا إلى أحلام ترتّل القرآن الكريم في فرنسا

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انتشر فيديو للفنانة أحلام وهي ترتّل سورة "يس" بصوتها، خلال وجودها في جبال الألب في فرنسا حيث تقضي إجازتها مع عائلتها.
وقد أشاد روّاد مواقع التّواصل الاجتماعي بصوت الفنانة وحسن ترتيلها القرآن الكريم، سيّما وأنّها متخصّصة بالدراسات الإسلامية وبترتيل القرآن.
احلام وزوجها من رحلتهما
وكانت أحلام قد حرصت خلال الأيام الماضية على مشاركة متابعيها تفاصيل رحلتها، حيث قامت بشراء شاليه في المنطقة، لتتمكّن من زيارتها ساعة تشاء.
ونشرت أحلام فيديو جمعها بزوجها عبر انستغرام، عرضت فيه الشاليه الجديد قالت فيه " بعد اجتماع مطوّل استغرق ثلاثة أيام، اليوم إنتهينا من شراء شاليه في مجييف في جبال الألب، ولقد أحببنا المنطقة كثيراً".
وقالت أحلام إنّها اشترت الشاليه عن طريق شركة، قامت بالإعلان عنها، وتبادلت وزوجها التهاني بالشاليه الجديد.
وكانت أحلام قد أمضت ليلة رأس السنة مع زوجها مبارك وأولادها على الثلج، حيث قاموا بممارسة رياضة التزلّج، وحرصت الفنانة على نقل تفاصيل رحلتها عبر سنات شات.
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