وصول جثمان الإعلامية اللبنانية نجوى قاسم إلى بيروت

الجمعة 3 يناير 2020

نجوى قاسم

أوردت قناة "العربية" في نبأ عاجل لها وصول جثمان الإعلامية “نجوى قاسم” لمطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت، بعد أن رحلت عن عالمنا أمس بدبي.



وكان الوسط الإعلامي أصيب بصدمة أمس الخميس بعد وفاة الإعلامية الشهيرة بـ قناتي العربية والحدث اللبنانية نجوى قاسم بشكل مفاجئ عن عمر يناهز 51 عاما في منزلها بمدينة دبي في الإمارات.

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وأعلن نبأ الوفاة المفاجئ أولا من قبل زملاء الراحلة وجمهور متابعيها قبل أن تنعيها قناة العربية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني دون ذكر لسبب الوفاة.

غير أن زميل الراحلة في مجموعة أم بي سي مصطفى الآغا كشف أن سبب الوفاة "ذبحة قلبية".

وكتب في تغريدة على حسابه في موقع تويتر "بداية حزينة لعالم 2020 وخبر وفاة الزميلة نجوى قاسم بذبحة قلبية حسب ما سمعنا … خالص العزاء لأسرتها وزملاء مهنتها الذين تأثروا جدا برحيلها المفاجئ".

وقبل أقل من يومين كانت الراحلة نجوى قاسم غردت متفائلة بالعام الجديد "يا رب عام خير على الجميع يا رب يا رب يا رب احفظ بلادنا وعينك على لبنان".