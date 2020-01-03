زوج بيرين سات يخرج عن صمته ويُعلّق على مشاهدها الجريئة في “الهدية”

متابعة بتجــــــــــرد: علّق الفنان التركي كنان دوغلو زوج الممثلة التركية بيرين سات على مسلسلها الجديد “الهدية” الذي بدأ عرضه عبر شبكة نتيفلكس منذ أيام.

وعبّر كنان عن فخره ببيرين الممثلة مشيراً إلى أنّ كل مشهد من العمل كان مثالياً ووصف ثنائيتها بالممثل محمد جونسور بالمميّزة جداً.

وكانت بيرين تعرّضت لهجوم عنيف منذ بدء عرض المسلسل بسبب بعض المشاهد منه وصفها الكثيرون بالحميمية كثيراً وتخطّت حدود الجرأة المعروفة.

يُذكر أنّ “الهدية” حقق رقماً قياسياً كبيراً بعد تصدره قائمة الأكثر مشاهدة في تركيا عبر نتيفلكس بعد مرور ثلاثة أيام فقط على عرضه.