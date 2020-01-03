متابعة بتجــــــــــرد: علّق الفنان التركي كنان دوغلو زوج الممثلة التركية بيرين سات على مسلسلها الجديد “الهدية” الذي بدأ عرضه عبر شبكة نتيفلكس منذ أيام.
وعبّر كنان عن فخره ببيرين الممثلة مشيراً إلى أنّ كل مشهد من العمل كان مثالياً ووصف ثنائيتها بالممثل محمد جونسور بالمميّزة جداً.
وكانت بيرين تعرّضت لهجوم عنيف منذ بدء عرض المسلسل بسبب بعض المشاهد منه وصفها الكثيرون بالحميمية كثيراً وتخطّت حدود الجرأة المعروفة.
يُذكر أنّ “الهدية” حقق رقماً قياسياً كبيراً بعد تصدره قائمة الأكثر مشاهدة في تركيا عبر نتيفلكس بعد مرور ثلاثة أيام فقط على عرضه.
كانت هذه تفاصيل خبر زوج بيرين سات يخرج عن صمته ويُعلّق على مشاهدها الجريئة في “الهدية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.