نجمة فيلم Captain America متهمة بقتل والدتها

متابعة بتجــــــــــرد: صدم معجبو الممثلة الأميركية مولي فيتزجيرالد بخبر توقيفها بتهمة ارتكابها جريمة قتل، كما جاء في التفاصيل التي ذكرها تقرير لشبكة KSHB حيث ذكر أنها اتهمت بطعن والدتها التي تبلغ 68 عاماً حتى الموت.

وعلى الإثر قامت الشرطة باستدعائها للتحقيق معها باعتبارها على رأس قائمة المشتبه بهم، وقبل نقلها إلى مكان السجن الاحتياطي تم علاجها من بعض الجروح التي أصيبت بها.

ووجهت إليها تهمة القتل من الدرجة الثانية، علماً أن قيمة الغرامة قد تصل في هذه الحالة إلى 500 ألف دولار.

إشارة الى أنّ الممثلة شاركت فيلم Captain America الشهير.