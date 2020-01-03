ما حقيقة ارتباط ابنة ترامب بثري لبناني؟

متابعة بتجــــــــــرد: خلال الأيام الماضية، انتشرت أنباء كثيرة عن الاستعدادات لخطبة تيفاني، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من زوجته السابقة مارلا مابلز. أما سعيد الحظ، فهو الشاب اللبناني الأصل مايكل بولس.

وقد تداول روّاد السوشيال ميديا حول العالم، هذه الأخبار، بعد خبرٍ عن ارتباطهما بقصة حب استمرت لما يزيد عن عام. وتناقلت الكثير من المواقع الإخبارية العربية والأجنبية، خبراً عن تحديد موعد الحفل في الحادي عشر من يناير الجاري. فما هي حقيقة هذه القصة؟

من هو مايكل بولس؟

يبلغ مايكل بولس من العمر 25 عاماً. وهو بذلك، يصغر تيفاني ترامب بعامٍ واحد، إذ أن عمرها 26 عاماً. نشأ بولس في نيجيريا، حيث أسست عائلته، التي تتاجر بالسيارات ومعدات البناء، وتقدر ثروتها بملايين الدولارات، شركتي SCOA Nigeria وBoulos Enterprises. وهو يحمل أربع جنسيات من بينها الجنسية الأميركية.

درس الشاب اللبناني، في مدرسةٍ للنخبة في نيجيريا، قبل أن ينتقل إلى العاصمة البريطانية لندن لاستكمال دراسته، في الوقت الذي يعمل فيه شقيقه فارس كممثل ومغني راب.

وبدأت علاقة الحب بين الثنائي منذ لقائهما في جزيرة ميكونوس في اليونان، في صيف 2018. كانا حينها في نادٍ تملكه النجمة ليندسي لوهان، بعدها رصدت عدسات المصورين الكثير من الصور التي جمعتهما، حتى بدأ الثنائي بنشر صورٍ لهما عبر حساباتهما الرسمية على إنستغرام.

أيضاً ظهر مايكل بولس مؤخراً بصحبة تيفاني ترامب ووالدها وزوجته ميلانيا، أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، داخل البيت الأبيض.

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كيف انتشرت أنباء الخطوبة؟

قبل أيامٍ، تداولت مواقع وصحف صورةً تناقلها في ما بعد، مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، لما بدا كأنه دعوةٌ لحفل خطوبة الثنائي تيفاني ترامب ومايكل بولس. وتبين من الصورة أن الحفل سيقام في 11 يناير الجاري، في منتجع مارالاغو الذي يملكه دونالد ترامب.

ويقول نص الدعوة: “رئيس الولايات المتحدة الأميركية، السيد دونالد ترامب، والسيدة ماربل مابلز، يتشرفان بالإعلان عن حفل خطوبة تيفاني ترامب، ومايكل شربل بولس، يوم السبت 11 يناير، في السابعة والنصف مساءً، في منتجع مارالاغو”.

هل هي صحيحة؟

عبر خاصية القصص القصيرة على انستغرام، أجاب مايكل بولس على هذا السؤال. ونفى ما تردد بشأن خطوبته وتيفاني. بولس هنّأ متابعيه بمناسبة العام الجديد، وقال إن الدعوة التي انتشرت خلال الأيام الماضية مزيفة وغير حقيقة.