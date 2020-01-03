تعرفوا إلى جديد تطبيق واتساب للعام 2020

متابعة بتجــــــــرد: يعمل تطبيق واتساب في العام 2020، على إضافة أربع ميزات جديدة، من ضمنها الوضع الداكن أو المُظلم مع إمكانية حذف الرسائل المقروءة، وغير المقروءة، حتى بعد مرور ساعة على إرسالها.

وقد أوضحت صحيفة “ديلي إكسبريس” البريطانية، أنه بناءً على تلك الميزات الجديدة، قام تطبيق واتساب بإيقاف تشغيله على العديد من الأنظمة مع بداية عام 2020.

ومن المتوقع، أن يُصدر تطبيق واتساب أيضاً وضعين حديثين، واحد لونه أسود، والثاني باللون الرمادي، وسيعمل هذا الوضع، على توفير طاقة البطاريات في الهواتف التي تعمل على شاشات اللمس OLED.

أما ميزة الحذف الذاتي للرسائل، فهي من المميزات المأخوذة من تطبيق سناب شات، وتعمل هذه الميزة على محو تلقائي للرسائل بعد مرور فترة محددة.

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وتعتبر تلك الميزة، هامة لكافة مستخدمي تطبيق واتساب، لأن جميع الفيديوهات والرسائل ستختفي بعد فترة مُحددة.

وفي الوقت الحالي، يعمل تطبيق واتساب على تقديم كتالوغات للتسوق عبر “Whatsapp Business”، ولكن بطريقة سهلة من دون برامج أو أي بذل أي مجهود، وذلك عن طريق تقديم المساعدة للشركات الصغيرة، لتظهر بشكل إحترافي أكثر.

تم طرح تلك الكتالوغات في المملكة المتحدة، البرازيل، الولايات المتحدة، ألمانيا، إندونيسيا، الهند، والمكسيك، إذ ستتاح تلك المميزات لجميع الأشخاص حول العالم في الأشهر الأولى من 2020.