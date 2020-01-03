السعودية ومصر والإمارات.. أم كلثوم عادت من جديد

متابعة بتجــــــــــرد: عادت كوكب الشرق السيدة أم كلثوم من جديد لتغني على المسرح ويهتف الجمهور “الله عليكي يا ست”!

لكن عودتها هذه المرة كانت من خلال تقنية الهولوغرام، بداية في المملكة العربية السعودية، ثم في مصر والمحطة الثالثة كانت في الإمارات منذ عدة أيام. وهذا أثبت أن “الست” ولدت لتبقى رغم رحيلها منذ عقود عديدة!

ما هي تقنية الهولوغرام؟

الهولوغرام عبارة عن تصوير ثلاثي الأبعاد، يسجل الضوء في جسم ليعطيه شكلاً معيناً. ويطفو هذا الجسم كمجسم ثلاثي الأبعاد وتتم هذه العملية باستخدام أشعة الليزر.

كيف يعمل الهولوغرام؟

يعتمد الهولوغرام على أشعة الليزر التي تنقسم بواسطة مرايا إلى شعاعين متطابقين، إحداهما يتم توجيه على الجسم المراد تسجيله، أما الشعاع الآخر، فيوجه إلى وسط التسجيل مباشرة.

أم كلثوم تعود من جديد

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خلال الأيام الماضية استضافت أوبرا دبي السيدة أم كلثوم في ليلة طرب أصيل باستخدام تقنية الهولوغرام، وفي مقطع فيديو نشره حساب دبي أوبرا الرسمي على موقع إنستغرام جاء فيه: “عرض مذهل يجمع بين أصالة الموسيقى، وأهم صوت نسائي في العالم العربي، وأحدث التقنيات. يشكل هذا الحفل تحية لأيقونة الفن العربي الراحلة، السيدة أم كلثوم”.

كما ظهرت كوكب الشرق بالهولوغرام في مدينة شرم الشيخ المصرية منذ أسبوعين على مسرح منتدى شباب العالم، وهى تغني “أنت عمري”، وذلك فى حضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، ومشاركة مئات الشباب من مختلف دول العالم.

متى كان الظهور الأول للسيدة أم كلثوم؟

مالهولوغرام كان بوابة أم كلثوم إلى المملكة العربية السعودية خلال العام الماضي، من خلال فعاليات مهرجان شتاء طنطورة الثقافي بمدينة العلا في السعودية.

وقال الحساب الرسمي لمهرجان “طنطورة الثقافي” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: بعد غياب استمر لأكثر من أربعين عاماً، تظهر أم كلثوم في العلا! في ليلة من ليالي (ألف ليلة وليلة)، لتعيد للذاكرة أداءً بلا مثيل!.

وأدت أم كلثوم أغنيات: أنت عمري، وألف ليلة وليلة، وسيرة الحب، ولسه فاكر، ودارت الأيام، وأنساك.

يأتي الظهور الأخير لكوكب الشرق في دبي بالتزامن مع عيد ميلادها الـ 121. وبما أنها ولدت في 31 ديسمبر 1898، فهذا يعني أنه -وبعد عقدين و قرن كامل من الزمان – لا يزال سحر كوكب الشرق قادراً على العطاء.