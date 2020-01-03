هيلاري كلينتون.. أوّل إمرأة تعيّن مستشارة في جامعة كوينز في بلفاست

متابعة بتجـــــــــــرد: عُينت وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون أمس الخميس في الثاني من شهر كانون الثاني من العام 2020 مستشارة لجامعة كوينز في بلفاست لتتولى الدور الشرفي في إيرلندا الشمالية حيث كانت عملية السلام من أعظم النجاحات التي حققتها رئاسة زوجها.

وبذلك أصبحت المرشحة في الانتخابات الرئاسية الأميركية للعام 2016 أوّل امرأة تتولى هذا الدور في الجامعة التي تأسست منذ 175 عاماً.

وقالت هيلاري كلينتون في بيان :” إنّه لشرف عظيم أن أصبح مستشارة لجامعة كوينز، وهي مكان أكن له إعجاباً شديداً وطورت علاقة قوية معه على مر السنين.”

وقد زارت كلينتون بلفاست عندما كانت وزيرة للخارجية بين العامين 2009 و2013 لدعم اتفاق سلام الجمعة العظيمة الهش الذي أبرم في العام 1998 وساعد زوجها بيل كلينتون في التوسط فيه. وأنهى الاتفاق بشكل كبير عنفا استمر 30 عاما بين القوميين الكاثوليك الساعين للاتحاد مع إيرلندا والوحدويين البروتستانت الذين كانوا يريدون بقاء إيرلندا الشمالية جزءاً من المملكة المتحدة.

ووفقا لجامعة كوينز فإن الدور الذي ستضطلع به كلينتون خلال السنوات الخمس المقبلة، يشمل المشاركة في رئاسة اجتماعات لأعضاء كبار بالجامعة، والقيام بدور سفيرة ومستشارة لها.