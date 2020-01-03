فقط اصدقاء؟ جنيفر انيستون تقضي عطلتها مع ويل سبيك في المكسيك

استقبلت الممثلة الأميركية جنيفر انيستون عام 2020 على شاطئ البحر حيث كانت تمضي عطلتها في المكسيك بصحبة صديقها المخرج Will Speck.

نجمة The Friends قريبة من المخرج Will Speck منذ ان قدما سوياً الفيلم الكوميدي Office Christmas Party في عام 2016.

وأفادت معلومات ان “سبيك” مرشح أن يكون أكثر من صديق لـ “انيستون” في المرحلة المقبلة.

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وكانت جنيفر انيستون قد أعلنت انفصالها عن الممثل والمخرج جاستن ثيرو في شباط 2018 بعد زواج استمر عامين.

وقالت انيستون وثيرو إن القرار كان “مشتركًا وجاء بمودة” بنهاية عام 2017. ولم يكشف الطرفان عن أسباب الطلاق ولكنها أكدا استمرار “صداقتهما.

وكان ثيرو وانيستون، قد تزوجا في عام 2015 في لوس انجلوس في حفل خاص.

ويعد هذا الطلاق هو الثاني لـ أنيستون التي نالت شهرتها من المسلسل الكوميدي الشهير “فريندز” فقد كانت متزوجة من النجم الشهير براد بيت لخمس سنوات ولكنهما انفصلا عام 2005.