مي حلمي تجهض جنينها.. وهكذا علق زوجها محمد رشاد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشف الفنان المصري محمد رشاد عن تفاصيل الأزمة الصحية التي ألمت بزوجته الإعلامية مي حلمي مؤخرا واضطرتها للمكوث في المستشفى بضعة أيام.

ونشر "رشاد" منشورا عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك"، أوضح فيه سبب دخول زوجته مي حلمي للمستشفى، مؤكدا إجهاضها، قائلا: "ربنا يعوضنا خير وطول ما إنتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله .. قدر الله وما شاء فعل والحمدلله على جميع أمره ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة".

متابعو الفنان محمد رشاد تعاطفوا بشدة مع فقدانه طفله رغم عدم علم أي منهم بنبأ حمل مي حلمي، حيث كانت تخفي الأمر عن الجميع، داعين الله أن يبعد عنهما العين، التي أرجع المتابعون سبب الإجهاض إليها، مطالبين "رشاد" بالصبر على ما أصابه من ابتلاء.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10163073932370392&id=859725391

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وتزوجت "حلمي" من "رشاد" في مارس العام الماضي، بعد حالة جدل كبيرة سيطرت على رواد التواصل الاجتماعي عقب إلغاء حفل زفافهما في اللحظات الأخيرة، والتصريحات الجارحة التي خرجت من الطرفان عقب الانفصال، حتى فاجأوا الجميع بعودتهما مرة أخرى.

وطوال فترة الزواج وحتى أيام قريبة لا يزال "رشاد" و"حلمي" ينشران صور شهر العسل، دون خوف من حسد أو حقد الكارهين لهما، حتى أصيبت "مي" بوعكة صحية دخلت على إثرها المستشفى، وعرف الأمر بنشر زوجها محمد رشاد صورتها وهي ترقد على فراش المرض، دون إبداء أي تفاصيل.

يذكر أن حفل زفاف محمد رشاد ومي حلمي، تم إلغاؤه في شهر أكتوبر الماضي، قبل انطلاقه بساعات قليلة بسبب سوء فهم وقع بين أهل العروسين، بسبب خطأ وقع من إدارة الفندق المستضيف للحفل وتم عقد حفل آخر وسط تكتم شديد من العروسين وبحضور عدد قليل من الأصدقاء المشتركين ونجوم الفن.

واستحوذت واقعة انفصال محمد رشاد ومي حلمي، على اهتمام نشطاء مواقع التواصل وتعددت الأقاويل حول الأسباب التي دفعتهما لإلغاء الحفل، ففريق روج لحديث العروس بشكل غير لائق مع عريسها، بينما أكد آخرون أن الإعلامية الشابة سخرت من إحدى قريبات رشاد، بالإضافة إلى شائعات عن رفض أسرة العريس التوقيع على قائمة المنقولات الزوجية وغيرها.