فوز العتيبي: حياتي تمثيل وزوجي أحمد يضربني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بعد أيام من القبلة الحميمية التي أشعلت بها جدل مواقع التواصل الاجتماعي في بداية العام الجديد، عادت الناشطة السعودية فوز العتيبي لإثارة الجدل مجددا بفيديو أكثر جرأة مع زوجها.

وظهرت فوز العتيبي في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها بتويتر وهي تقول: "حياتي كلها تمثيل وأنا معنفة وأحمد يضربني من ورى الكام وطلعتوا صادقين الزواج عن حب فاشل بس نمثل السعادة".

وبينما هي كذلك ظهر زوجها فجأة وظل يحتضنها بطريقة جعلها عرضة لانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تساءل عدد من المعلقين عن الخصوصية في الحياة الزوجية وانتقدوا جرأتهما الزائدة عن الحد واعتبروا أنها تخالف العادات والتقاليد.

وقالت لها إحدى المعلقات: ‏‎"عايشه حياة مزيفة كلها تمثيل بتمثيل روحي اهتمي بنفسك وانشغلي بنفسك واتركي الناس بحالهم كل ماطقت براسها طلعت بفيديو وقالت الناس يقولون".

وأضافت مغردة أخرى: "أوك بس مايجوز توثقين لنا حياتك العاطفية إذا كنتي سعيدة أو حزينة فيه الغموض بحياتنا مطلوب".

وتابع ثالث: ‏‎"عندي إحساس إنه بيجي اليوم اللي راح تنفصلون عن بعض لأن حياتكم بهذا الشكل وبالعلن أمام الناس وبكل صغيرة وكبيرة تقحمون الناس بها فلن تنجح حياتكم".

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وجاء هذا الفيديو بعد أيام من القبلة الحميمية مع زوجها خلال استقبالها العام الجديد 2020، وأشعلت به الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت العتيبي في مقطع فيديو نشرته على حسابها بتويتر في حضن زوجها أمام برج خليفة في دولة الإمارات ويقومان بتقبيل بعضهما على الملأ ‏بشكل حميمي وعلقت قائلة: "سنة سعيدة على الجميع والله يكتب لنا فيها السعادة الدائمة".

ودأبت العتيبي على إثارة الجدل في المجتمع السعودي، بدءا من خروجها دون عباءة للتجول في أحد مولات العاصمة السعودية الرياض ونشرها للفيديو عبر حسابها في موقع "تويتر"، وصولا إلى قصتها مع زوجها ونشرها لشروطها كي تقبل الزواج منه، ولاحقا مشاركتها بعضا من لحظاتهما الخاصة مع متابعيها عبر الشبكات الاجتماعية.

كما ظهرت في أحد الفيديوهات مع زوجها وهو يحملها ويؤدي قسما على أنه سيدلعها حتى لو وصل عمرها السبعين عاما.

يذكر أن فوز العتيبي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما فرضت شروطا صعبة بشأن زواجها وكان من بينها منزل يسجل باسمها، ومقدم صداق يصل إلى 100 ألف ريال سعودي، ومؤخر قيمته 500 ألف ريال سعودي، وعدم الزواج عليها وتوفير خادمة، الأمر الذي أثار جدلا بين المتابعين وجعلها محط أنظار الجميع.