أول ظهور لـ والدة وخالة النجمة زينة

حرصت الفنانة زينة على الاحتفال مع عائلتها بنجاح فيلمها الجديد "الفلوس" والذى يعرض حاليا والذى يقوم ببطولته تامر حسنى.

وظهرت زينة فى الصور مع والدتها وخالتها وشقيقها فى أول ظهور لهم حيث كان الاحتفال داخل احدى دور العرض حيث حرصوا على مشاهدة الفيلم معهم.

وتدور أحداث الفيلم حول "سيف"، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية "حلا"، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

يذكر أن فيلم "الفلوس" من إخراج سعيد الماروق، قصة تامر حسني، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام. قد يهمك ايضاًً: زينة تؤكد أن تقديم الأعمال الدرامية مؤجلة زينة تقاطع تامر حسني في العرض الخاص لـفيلمهما الجديد "الفلوس"