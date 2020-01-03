جاستن بيبر يفتتح 2020 بأغنية فردية

أصدر نجم موسيقى البوب الكندي جاستن بيبر ، أول أغنية فردية، له منذ أربعة أعوام اليوم الجمعة، ليستهل بها عودته إلى الغناء التي تشهد إطلاق ألبومه الجديد والقيام بجولة وبطولة سلسلة وثائقية هذا العام.

وقال بيبر (25 عاما)، الذي ذاع صيته عندما كان مراهقا طفولي الملامح، لمعجبيه في الشهر الماضي، إنه سيطلق خامس ألبوم له في 2020 وسيكون الأول منذ ألبومه الأخير "بربوس" في 2015.

ويبدو أن أغنية بيبر الفردية الجديدة "يامي" أو (لذيذ) ستكون تكريما لزوجته هايلي بالدوين التي عاد لها بعد انفصال في العام الماضي.

وكان بيبر ألغى جولة ترويج لألبوم "بربوس" في 2017 قائلا: إنه يحتاج راحة ولجأ لموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" في العام الماضي، للحديث عن مواجهته "مشاكل عميقة الجذور" معلنا أنه سيرجئ إنتاج موسيقى جديدة.

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وعلى الرغم من أن "يامي" ستكون أول أغنية فردية له منذ فترة، فإنه تعاون مع آخرين منهم دي. جيه. خالد وإيد شيران في تسجيلات مختلفة في الأعوام القليلة الماضية.

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