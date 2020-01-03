راغب علامة يُعلن أنه تحدّى أهله من أجل الفن وابنه يَغِير على والدته أكثر منه

قال الفنان اللبناني راغب علامة، إنه تحدى أهله لدخول مجال الفن، مضيفًا: "كان عندي حلم ومش عاوز روتين الحياة يقضي على حلمي، وعمري ما رفضت أمر لأهلي لكن بموضوع الفن مكانوش معارضين لكن كانوا خايفين وكانوا يعتقدون أن الفن به جو غير نظيف".وأضاف راغب علامة في تصريحات تلفزيونية: "أنا محبتش حد يقررلي حلمي ولا أبويا ولا أمي وقلتلهم عاوزكم تدعولي وتصلولي وبالفعل وقفوا معايا، هما مكانوش عارفين نفسهم وبيعزموا الأصحاب إني أغني ووقت الجد يقولوا لأ لازم تروح الجامعة".

وأكد راغب علامة: "إحنا ثمانية أولاد في البيت وصراحة يدوب أهلي بيكفوا علينا وكنا مدارس حكومية ومكانش في تلفزيون وما شاء الله راحوا خلفوا 8 وبصيت إن الجامعة محتاجة صرف وبابا شقيان أيام الحرب وهو موظف دولة في الحكومة ويعتقدون أن الجامعة بتقرر مصير العيال".وتابع راغب علامة: "كان عندي نخوة وكنت عاوز أساعدهم وكان عندي 14 سنة أيام الحرب لقيت الوضع مش كويس في البيت ومفيش فلوس سافرت العراق واشتغلت مع واحد قريبنا عشان أساعد أهلي وكنت بقول روح ارمي نفسك أنت مش عيل".

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واستطرد الفنان اللبناني: "أنا رجل أعطي كل شيء حقه ومش المشكلة إني عاوز أشوف عيالي المشكلة هما عاوزين يشوفوني ولا لأ الولاد كبروا وبنتحايل عليهم عشان نشوفهم ونسافر، وأوقات كتير بروح معاهم سينما وسافرت ومقصرتش غير وقت الشغل".وعن ابنه "خالد" الذي خطف والدته عندما كانت ترقص قال: "أيوه عمل فيها أبو على وهو بيغير عليها أكتر مني هو ولد عنده الذكورية عالية شوية وبصراحة فاجأنا في هذا الموقف وكنا قاعدين مع صحابنا وجه سحبها ومحسش بنفسه ولما شافنا بنضحك راح سلم وأول مرة أشوف الموقف ده من خالد وأظهر شخصيته وبصراحة فرحت بيه وانبسطت منه".

وكان قد انتشر على حسابات فنية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" مقطع فيديو جديد للفنان اللبناني راغب علامة ظهر فيه برفقة زوجته جيهان، وخطف أنظار عدد كبير من المتابعين، بعدما ظهر الزوجان وهما يرقصان بطريقة رومانسية فيما يؤدي أغنية "يا ريت فيي خبيها" ولفت الثنائي أنظار الحاضرين، الأمر الذي دفع جيهان إلى الشعور بالخجل.

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يُذكر أن راغب علامة حقق قبل أسبوعين لقب "ذا فويس" في موسمه الخامس من خلال منافسته عليه بمتسابقه التونسي مهدي عياشي، وذلك بعد منافسة مع متسابقي النجوم: أحلام، ومحمد حماقي، وسميرة سعيد.

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