عمرو سعد يتألق بـ إطلالة كاجوال خلال عطلة رأس السنة

نشر الفنان عمرو سعد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة له.

وظهر عمرو سعد فى الصورة بإطلالة كاجوال خلال قضائه عطلة رأس السنة بإحدى المدن الأوروبية.

يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» والتى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد ولكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.

"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، بطولة عمرو سعد، محمد لطفي، رامز أمير، روبي، محمود عبدالمغني، مايك تايسون، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

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كما شارك عمرو سعد فى السباق الرمضانى الماضى بمسلسل "بركة" من بطولة هالة صدقي، ورياض الخولي، وهنادي مهنا، ومحمد لطفي، وكمال أبو رية، وإنعام سالوسة، وإسلام جمال، وعبد الرحمن أبو زهرة، ورامى غيط، ومحمد أبو داوود، وأحمد جمال سعيد، وأحمد حلاوة، وفتوح أحمد، وصبري عبد المنعم، ومصطفى درويش، وجوليا الشواشي، وعدد كبير من النجوم، تأليف محمد الشواف، إخراج محمود كريم وطارق رفعت، إنتاج شركة سينرجي".

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