محمد رشاد يكشف تفاصيل حالة مي حلمي الصحية

شارك الفنان محمد رشاد، جمهوره ومتابعي حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، بصورة تجمعه بزوجته المذيعة مي حلمي، كشف في تعليقه عليها عن سبب دخولها المستشفى.

وكتب رشاد "ربنا يعوضنا خير وطول ما انتي كويسة اللي راحوا يجي غيرهم ذرية صالحة بإذن الله.. قدر الله وما شاء فعل والحمد لله على جميع أمره.. ربنا يشفيكي وتقومي بالسلامة"، في إشارة منه إلى تعرضها للإجهاض.

كان رشاد نشر أمس الخميس صورة لمي عبر حسابه على Instagram، وظهرت مي في الصورة بالمستشفى على فراش المرض، دون أن يذكر أي تفاصيل، واكتفى بطلب الدعاء لها قائلا: "ربنا يحميكي ويبعد عنك الشر.. أسألكم الدعاء بالشفاء العاجل".

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