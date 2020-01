فيلم Little Women يحقق 49 مليون بعد أسبوع من طرحه

حقق فيلم Little Women إيرادات وصلت إلى 49 مليون و 179 ألف دولار أمريكى، بعد أقل من أسبوع من طرحه، حيث طرح يوم 25 ديسمبر الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 42 مليون و 835 ألف دولار أمريكى فى الولايات المتحدة الأمريكية، و 6 مليون و 343 ألف دولار أمريكى حول العالم، وكان قد حقق الفيلم الذى يدور فى إطار دراما إيرادات وصلت إلى 16 مليون دولار أمريكى فى أيام عرضه الأولى. العمل من إنتاج شركة Columbia Pictures، ومقبتس عن رواية المؤلفة لويزا ماى ألكوت الكلاسيكية، ويسرد الفيلم الجديد حياة أربعة فتيات يتخيلن عالمًا يتجاوز محيطهن المتواضع خارج مدينة بوسطن التي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، عام 1868، وسرعان ما يخضن تجارب جديدة من نوعها خارج إطار المألوف عن المرآة فى تلك الفترة، وإظهار الفناة بأنها متمكنة ويمكنها فعل المستحيل. فيلم Little Women يدور في إطار دراما ورومانسية، ومن بطولة فلورنس بوج، ميريل ستريب، تيموثي شالاميت، إيما واتسون، ساويرس رونان، بوب اودنكيرك، لورا ديرن، جيمس نورتون، إليزا سكانلين، تريسي ليتس، لويس جاريل، كريس كوبر، آبي كوين ، ساشا فرولوفا، جيمي جزريان. يذكر أن شركة Columbia Pictures قررت عرض فيلم الرعب الجديد The Grudge، يوم 3 يناير من العام الجارى، بالإضافة إلى أن الفيلم مصنف للكبار فقط. فيلم The Grudgeمن بطولة بيتي جيلبين، أندريا ريسبورو، وليام سادلر، ديمان بيشر، لين تى، جون تشو، جاكي ويفر، ستيفاني شيرك، فرانكي فيسون، تارا ويستوود، جويل مارش جارلاند، نانسي سوريل، ستيفاني سي، ديفيد لورنس براون، زوي فيش، الفيلم من إخراج نيكولاس بيسيه الذى شارك في التأليف جنبا إلى جنب مع جيف بوهلر، وتاكاشي شيميزو. وتدور قصة الفيلم حول قتل أم جميع أفراد عائلتها فى المنزل، وتحاول جهات التحقيق معرفة السبب وحل لغز القضية، ومع سيرأحداث الفيلم نكتشف أن هناك قوة شريرة غامضة فى المنزل وهى التى تستحوذ على الأشخاص وتحكم عليهم بالموت بالعديد من الطرق البشعة.

قد يهمك ايضاً:

فيلم It Chapter Two يتصدر الـ بوكس اوفيس بـ 91 مليون دولار

"It: Chapter Two" يستعد لصدارة شباك التذاكر الأمريكي