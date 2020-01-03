رابح صقر يحيي ليلة غنائية تحمل اسمه على مسرح محمد عبده

يحيى المطرب السعودي رابح صقر حفلا غنائيا داخل المملكة العربية السعودية، والتى ستكون بمثابة احتفال بمسيرته الفنية حيث تحمل اسم "ليلة صقر الأغنية الخليجية"، وستكون على مسرح محمد عبده يوم 10 من شهر يناير الجارى. يذكر أن آخر أعمال الفنان رابح صقر مينى ألبوم بعنوان "رابح 2019"، وتضمن 8 أغانى، منها: "على كيفك - عجزت – الصمت - كافى كبر - فرصة عمر". يذكر أن فعاليات "موسم الرياض" بدأت فى 11 أكتوبر 2019، وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2020، وسط تقديم العديد من الفعاليات الترفيهية والرياضية والعروض المسرحية والموسيقية وعروض الأزياء والسيرك والألعاب والمعارض المتخصصة. Advertisements قد يهمك ايضاً: دويتو غنائي يجمع بين نوال الكويتية ورابح صقر يعود للواجهة الفنية مجددًا رابح صقر يحيي حفلات الصيف علي نيل القاهرة

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