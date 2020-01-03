شكرا لقرائتكم خبر عن جواكين فينيكس يحصد جائزة جديدة من مهرجان Palm Spring قبل حفل الأوسكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر النجم العالمي جواكين فينيكس المشهد في حفل مهرجان Palm Spring السينمائي في دورته الحادية والثلاثين الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وحصد جائزة الـ Chairman's Award، بعد ان سيطر على ترشيحات جوائز الأوسكار بدوره في فيلم الجوكر الأخير الذي حطم به الأرقام القياسية في شباك التذاكر.

ويخوض فينيكس مواجهة شرسة في ترشيحات الأوسكار، أمام كلاً من الممثل العالمي آدم ريفز من Marriage Story، والممثل العالمي كريستيان بل من فيلم Ford v Ferrari's، والممثل العالمي جوناثان برايس، كما تشارك في سباق الأوسكار القادم مقطوعة Call Me Joker، من فيلم الجوكر التي قامت بإدائها عازفة الـ تشيلو الايسلندية "هيلدر جونادوتير".



جواكين فينيكس وتود فيليبس

وعلى سياق آخر حطم فيلم الجوكر الأرقام القياسية في شباك التذاكر وتربع على عرش أكثر الافلام تحقيقاً للإيرادات بتصنيف للكبار فقط برصيد مليار و63 مليون دولار، بعد أن تخطي فيلم Deadpool الذي تربع على المركز الأول لفترة طويلة برصيد 783 مليون دولار، وبتكلفة بلغت 55 مليون دولار.

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فيلم الـ Joker مقتبس من القصة الأصلية للمهرج آرثر فليك، والتي تعد أشهر شخصيات عالم Dc Comics، ويعيش الجوكر فى مدينة جوثام، والذى يتعرض لكثير من الضغوطات الصعبة والظروف القهرية التى تضطره للتحول إلى شخصية الجوكر.

ويضم الفيلم عددًا هائلاً من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم خواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازى بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين وغيرهم، فيلم جوكر Joker مصنف عمل للكبار فقط، حيث يحتوى على الكثير من مشاهد العنف.