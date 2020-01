شكرا لقرائتكم خبر عن BBC تكشف عن مفاجأتها في 2020.. مسلسلات Line Of Duty وKilling Eve تعود من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة BBC الإنجليزية عن أولي مفاجأتها للعام الجديد، بإعلان عودة مسلسل Killing Eve لموسم رابع جديد بعد نجاح المواسم الاولي من العمل الدرامي الذي استحوذ على عدد كبير من الجوائز، بالإضافة إلى عودة مسلسل Line Of Duty من جديد لموسم سادس بعد انتهاء الموسم الخامس في مايو الماضي.

وأعلنت الشبكة الإنجليزية في تريلر جديد كشفت عنه عن بعض الأعمال الدرامية التي ستعود مرة آخري في عام 2020، وظهر فيه مسلسلات مثل The Greatest Dancer و Call The Midwife و Our Girl، بالإضافة إلى ملامح طفيفة عن مسلسل Killing Eve.

وعلى سياق متصل حصد مسلسلKilling Eve على أكبر عدد من الجوائز فى حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية للتليفزيون BAFTA TV لعام 2019، الذى أقيم فى قاعة المهرجانات الملكية بلندن، وفاز المسلسل بجائزة أفضل ممثلة وأفضل ممثلة مساعدة وأفضل مسلسل درامى من إجمالى 5 ترشيحات، وحازت جودى كومر على جائزة أفضل ممثلة فى دور رئيسى، عن دورها فى المسلسل، وألقت خطاباً مؤثراً بعد فوزها، شكرت فيه طاقم العمل، إلى جانب الممثل ستيفن جراهام لتقديمه الكثير من الدعم لها فى الأيام الأولى من حياتها المهنية.

وتدور أحداث المسلسل حول مطاردات بين ضابطة مخابرات تلعب دورها البطلة ساندرا، التى تعيش حياة مملة وروتينية لا تترقى فى عملها أبداً، حتى بدأت مهمتها التى ستغير حياتها تماما، وهى اصطياد قاتلة مأجورة التى لعبت دورها "جودى"، وهو من بطولة ساندرا أوه، جودي كومر، فيونا شو، كيربي هاول- بابتيست، كيم بودنيا، ديفيد هيج، دارين بويد، شان ديلاني، وأوين ماكدونيل.