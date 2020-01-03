شكرا لقرائتكم خبر عن محمود البزاوى مع ياسمين صبرى فى "فرصة ثانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد الفنان محمود البزاوى على المشاركة فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية"، من بطولة ياسمين صبرى، والمقرر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل من إنتاج شركة سينرجى، وكتب له المعالجة الدرامية محمد سيد بشير، سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويجرى مخرج العمل مرقس عادل حالياً بروفات قراءة مع الممثلين جمعت كل من النجوم ياسمين صبرى ودياب وأحمد مجدى، وذلك للوقوف على التفاصيل المبدئية للشخصيات، حيث وضعت الشركة المنتجة موعد مبدئى للتصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأبرمت شركة سينرجى التعاقد مع كل من ياسمين صبرى، دياب، أيتن عامر، أحمد مجدى، وآخرون، وجارٍ التعاقد مع شخصيتين رئيسيتين، حيث تتفاوض الشركة معهم حالياً، من المقرر الإعلان عنهما خلال الأيام المقبلة، كما وضعت الشركة جدولا محددا للتصوير، لاسيما أن رغبة شركة سينرجى فى الانتهاء من التصوير بحد اقصى فى شهر مارس المقبل على أقصى تقدير.

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ويعد مسلسل "فرصة ثانية" البطولة المطلقة الثانية لياسمين صبرى فى الدراما، بعد مشاركتها العام الماضى من خلال مسلسل "حكايتى"، والذى شارك فى بطولته الفنان أحمد صلاح حسنى وأحمد حاتم وأحمد بدير ووفاء عامر وإدوارد وعمرو صحصاح وآخرون، تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج.

يشار إلى أن محمود البزاوى قدم آخر أعماله الدرامية بمسلسل "أبو جبل" مع النجم مصطفى شعبان، وعرض فى شهر رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك فى بطولته محمد دياب، نجلاء بدر، حسن حسنى، محمد على رزق، عائشة بن أحمد، مريم حسن، عايدة رياض، ناهد رشدى، وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح "حمصه".