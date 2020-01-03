شكرا لقرائتكم خبر عن محسن محيى الدين يكشف تفاصيل مشاركته فى مسلسل "خالد بن الوليد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أننا على أعتاب تقديم ملحمة تاريخية تضم كوكبة كبيرة من النجوم، والتي يسعى فيها المخرج رؤوف عبدالعزيز لخلق تجربة مصرية خالصة ومختلفة وجديدة، يعيد فيها بالتعاون مع شركة سينرجي لمالكها تامر مرسي الأعمال التاريخية إلى مصر، من خلال تنفيذ مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابي الجليل خالد ابن الوليد، ونظرا لأهمية العمل المقرر عرضه في موسم رمضان 2020، يشارك فيه الكثير من النجوم سيتم الإعلان عنهم جميعا خلال الفترة المقبلة، حيث انضم الفنان محسن محيي الدين إلى كتيبة نجوم المسلسل.

ويعد محسن من النجوم الذي لهم باع طويل في الأعمال التاريخية، وحول العمل قال : " يتناول المخرج رؤوف عبدالعزيز، والمؤلف إسلام حافظ مسلسل خالد بن الوليد بلغة سلسة وشكل جديد".

وتابع: " نحن نحتاج الأعمال الدينية والتاريخية، خاصة أننا نتحدث في هذا العمل عن شخصية مؤثرة، ولها قدرة فعالة في إقامة قوة كبيرة، كما أنه يكشف ويوضح الكثير من الحقائق التي نختلف عليها في التاريخ".

وأوضح:" تعرض العمل لأي هجوم، أمر وارد وطبيعي، خاصة أن هناك الكثير من الأفكار، ولكنك من خلال هذا المسلسل، نحيي المسلسل الديني التاريخي من جديد، والذي احتكرته بلاد أخرى، بعدما كانت مصر هي الأساس في تقديم تلك النوعية من الأعمال، لذلك تعد هذه خطوة مهمة جدا لأننا توقفنا عن إنتاجها لفترة طويلة".

وأضاف محسن :" نحتاج لإحياء البطولات الموجودة في تاريخنا، لأننا في فترة زمنية مليئة بالحروب، ونوضح للعالم أن الإسلام لم ينتشر بالسيف كما يتصور البعض ويعمل المتطرفون على نشر هذه الأفكار المغلوطة عن الإسلام".

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واختتم محيي الدين حديثه قائلا :" أحب الأعمال الدينية و التاريخية، نظرا للمجهود المقدم بها من تمثيل وملابس وإنتاج ضخم وخيول ومبارزات وغيرها، كما أن هذا المسلسل مستند على إحدى عبقريات المفكر والأديب الكبير عباس محمود العقاد وهو واحد من عظماء الكتاب".

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد ، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي .