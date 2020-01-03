"الأقصر للسينما الأفريقية" يطلق بوستر الدورة التاسعة ويحتفى بوحش الشاشة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أطلقت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بوستر الدورة التاسعة للمهرجان من تصميم الفنان محمد عبلة.
وقال عبلة إنه استخدم في البوستر السلويت مع إضافات لونية متنوعة من وحي أعلام بلدان أفريقية، مضيفا أن البوستر مستوحي من فكرة الكادر السينمائي، من خلال صور متتابعة تحتفي بحياة الإنسان الأفريقي اليومية، كما تحتفي أيضا بأساطيره وأحلامه.
كما أطلقت إدارة المهرجان بوستر مئوية فريد شوقي (1920 – 1998)، والذي تحمل الدورة التاسعة اسمه، تخليدا لذكراه ولدوره الكبير والرائد كممثل ومؤلف ومنتج، والبوستر من تصميم الفنان أحمد صيام، ويبرز تمثالي ممنون بالأقصر يحملا شاشة سينمائية عليها صورة لفريد شوقي، وجيل جديد ممثل في طفلة تشاهد التاريخ الفرعوني والتاريخ السينمائي الحديث.
وتقام الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في الفترة من 6 إلى 12 مارس 2020.
مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة، الخارجية، السياحة، الشباب والرياضة، والبنك الأهلي المصري، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.
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