محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، من لقاء أجراه مع القناة الفرنسية France 4، على هامش حفله بمراكش يوم 31 ديسمبر الماضي.
وخلال اللقاء، قال المذيع لرمضان: "نمبر وان"، ليرد الأخير: "كلنا رقم واحد" بالإنجليزية.
وطرح رمضان مؤخرًا أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب "رايحين نسهر"، كما إنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته روجينا، نجلاء بدر، وإدوارد، أحمد زاهر، ومجموعة من النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر مذيع فرنسي لمحمد رمضان: "نمبر وان".. والأخير يرد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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