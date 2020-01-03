مذيع فرنسي لمحمد رمضان: "نمبر وان".. والأخير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو، من لقاء أجراه مع القناة الفرنسية France 4، على هامش حفله بمراكش يوم 31 ديسمبر الماضي.

وخلال اللقاء، قال المذيع لرمضان: "نمبر وان"، ليرد الأخير: "كلنا رقم واحد" بالإنجليزية.

وطرح رمضان مؤخرًا أحدث أغانيه على طريقة الفيديو كليب "رايحين نسهر"، كما إنه يواصل تصوير مشاهده في مسلسل "البرنس"، المقرر عرضه في رمضان 2020، تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته روجينا، نجلاء بدر، وإدوارد، أحمد زاهر، ومجموعة من النجوم.