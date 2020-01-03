صورة| سارة الطباخ عن رانيا يوسف: "أحلى ست في الدنيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت المنتجة سارة الطباخ صورة تجمعها بالفنانة رانيا يوسف، عبر حسابها بموقع "إنستجرام". وعلقت الطباخ على الصورة: "أحلى ست في الدنيا، بحبك يا روح قلبي أنا". ويعرض للفنانة رانيا حاليا مسلسل "الآنسة فرح"، الذي يعرض على شاشة "Mbc"، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبد الرسول.

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