هبة عبدالغني تنضم لفريق "فرصة ثانية" لياسمين صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تعاقدت الفنانة هبة عبدالغني، على المشاركة في بطولة مسلسل "فرصة ثانية"، والذي من المقرر أن تخوض به الفنانة ياسمين صبري السباق الرمضاني المُقبل.

‎ ‎وبدأت هبة التحضير للشخصية المقرر تقديمها خلال السياق الدرامي للمسلسل، من خلال عقد العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل، والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال، للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية.

ويعد هذا العمل هو التعاون الثاني الذي يجمع هبة وياسمين بعدما شاركا في مسلسل "الحصان الأسود"، الذي عُرض رمضان 2017، هذا إلى جانب كونه التعاون الأول الذي يجمعها مع المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم والمخرج مرقس عادل .

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مسلسل "فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري بطولتها المطلقة الثانية، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة: أحمد مجدي وإدوارد وهبة عبدالغني.

جدير بالذكر أن هبة عبدالغني تشارك في بطولة مسلسل "الآنسة فرح"، الذي بدأت قناة MBC4، عرض أولى حلقات مساء الأحد الماضي.

"الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل أمريكي بعنوان Jane the virgin وهو دراما كوميدية رومانسية، ويشارك في بطولة النسخة المصرية: أسماء أبو اليزيد، رانيا يوسف، أحمد مجدي، تامر فرج، هبة عبد العزيز، جيلان علاء.