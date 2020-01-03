محمد عبدالمعطي لـ"الخليج 365": "ختم النمر" يحكي قصة حب ستعجب الجمهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قال السيناريست محمد عبدالمعطي، إن فريق مسلسل "ختم النمر"، يواصلون تصوير مشاهد العمل في القاهرة، بعد عودتهم قبل أيام من محافظة أسوان.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "المسلسل قصة وإخراج أحمد سمير فرج، كتبت له السيناريو والحوار، والبطولة لأحمد صلاح حسني صاحبي وأخويا"، متابعًا "مبسوط اني بقدمه في اول بطولة ليه".

وعن تفاصيل العمل، قال "المسلسل قصة حب الناس هتحبها أوي، أحمد طالع بدور عمر النمر، شاب مصري أصيل عنده مبادئ وماشي على الأصول، بيحصل تطورات كتير في حياته بنشوف هل هتغيره ولا لأ".

"ختم النمر" بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، عفاف شعيب، إسلام جمال، جميل برسوم، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.