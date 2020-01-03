صلاح عبدالله: "رغم أنف الكارهين تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن الفنان صلاح عبدالله دعمه الكامل للجيش المصري، في ظل القرارات التي ستتخذها الدولة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا.

وشارك "عبدالله"، جمهوره مقطع فيديو قال خلاله قصيدة من تأليفه كما اعتاد منه الجمهور، وعلق على الفيديو قائلًا: "وتاني رغم أنف الكارهين تحيا مصر وكمان كلنا الجيش وفعلاً الحياد في هذا الوقت خيانة للوطن وصباح الخير يا مصر وتصبحي على كل الخير".

كان مجلس الأمن القومي اجتمع أمس الخميس، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناقشة التطورات الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكري الخارجي في ليبيا.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة أنه تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدي لأي تهديد للأمن القومي المصري.

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كان البرلمان التركي وافق على مشروع قانون لأردوغان يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا.

وفي بيان شديد اللهجة، أدانت مصر أمس، موافقة البرلمان التركي على تفويض أردوغان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وقالت الخارجية إن أي احتمال للتدخل العسكري التركي في ليبيا هو تطور يهدد الأمن القومي العربي بصفة عامة، والأمن القومي المصري بصفة خاصة، مما يستوجب اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المصالح العربية من جراء مثل هذه التهديدات.