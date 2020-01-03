فيديو| من هو الكاتب الذي تدين له نادية لطفي بالفضل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تحتفل اليوم الجمعة النجمة الكبيرة نادية لطفي بعيد ميلادها، إذ أنها من مواليد 3 يناير عام 1937.

نادية قدمت للسينما عددًا كبيرًا من الأفلام الهامة، بينها "النظارة السوداء"، المأخوذ عن نص أدبي للكاتب إحسان عبدالقدوس، وعن علاقتها بالروائي الكبير، قالت في حوار نادر أجراه معها الإعلامي مفيد فوزي، وأخرجه جميل المغازي: "كنت قارئة لأعمال الكاتب الكبير إحسان عبدالقدوس، قبل أن أقدم رواياته في أعمال سينمائية، وقبل أن أدخل التمثيل، له فضل عليا علمني بساطة الكلمة وسلاستها وصدقها".

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وتابعت "كان يتحدث عن المشاعر اللي الفتاة تحب تسأل فيها والدتها، وهو كان بيقدر يفسرها بصدق وقرب وبدون جرح للمشاعر، له فضل كبير جدا لتعليمي القراءة من خلال أعماله الأدبية والروائية".

وأضافت نادية إلى أن المنتج الكبير رمسيس نجيب، كان أحد أهم الأسباب التي ساهمت في اقتحام إحسان عبدالقدوس عالم السينما، موضحة "من أصدق وأجد الي كانوا بيعملوا في الإنتاج السينمائي المنتج رمسيس نجيب، كانت مغامرة في البداية انه يقدم أعمال إحسان لكنه قدمها وبجرأة، ولم يبخل عليها بالمادة إلى ان أصبح اسم أستاذ احسان على الأفيش مثل السيدة فاتن حمامة نجم".