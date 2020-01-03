بمقطع من أشهر أفلامه.. "هنيدي" يتفاعل مع هاشتاج "الحرب العالمية الثالثة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الفنان محمد هنيدي، في هاشتاج "الحرب العالمية الثالثة"، الذي دشنه مستخدمو موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وبطريقته الكوميدية، أعاد هنيدي نشر مقطع فيديو كان قد شاركه مع جمهوره قبل بدء العام الجديد، من فيلم "فول الصين العظيم"، ويظهر خلاله صارخًا "يا رب استرها معانا يا رب"، وكتب في تعليقه على الفيديو "والله كان قلبي حاسس".

كان هاشتاج "الحرب العالمية الثالثة" تصدر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بعد ساعات من الإعلان عن مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الجمعة، إثر غارة جوية أمريكية على موكبه في طريق مطار بغداد.

ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" الإماراتية أن "الهاشتاج" تصدر تويتر بعد أن جاء في أكثر من 200 ألف تغريدة.

يثير مقتل سليماني مخاوف من احتمالية نشوب حرب في المنطقة بأسرها، لاسيما بعد تعهد إيران بالانتقام من قتلة سليماني، والذي وصفت عمليت اغتياله بـ"الجريمة البشعة".

