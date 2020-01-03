سر تلقيب السقا بـ"التُربي" وتفاصيل حالة المنتصر بالله الصحية.. تصريحات نجوم "الفن×أسبوع"

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منى الموجي:

تحرص البرامج الفنية التي تُقدم عبر القنوات الفضائية المختلفة، على استضافة نجوم الفن، والحديث معهم في أمور فنية وشخصية، لتضمن تحقيق أعلى نسب مشاهدة، وشهد الأسبوع الماضي عددًا كبيرًا من تصريحات نجوم الفن، منها "زوجة المنتصر بالله تتحدث عن حالته الصحية، غادة عادل تعود للتعاون مع رامز جلال، وأحمد السقا يكشف عن لقبه داخل الوسط الفني"، وغيرها من التصريحات التي نستعرض أبرزها في السطور التالية..

غادة عادل

عبرت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بعودة التعاون الفني بينها وبين الفنان رامز جلال في مشروع فيلم جديد بدأ التحضير له، وهو في مرحلة الكتابة.

وقالت غادة في تصريحات لبرنامج "The Insider" بالعربي إنها متحمسة للعمل مع رامز جلال بعد سنوات مرت دون أن يلتقيا في أي عمل فني، مشيرة إلى أنها لا تتذكر آخر فيلم جمعهما مع رامز قائلة: "مشتغلناش من زمان قوي وهو صاحبي قوي وطيب قوي ودمه خفيف قوي".

زوجة المنتصر بالله

قالت زوجة الفنان المنتصر بالله، إن حالته الصحية جيدة ويقضي أوقاته مع أحفاده، مطالبة جمهوره بالدعاء له، وذلك بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها منذ فترة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON-E": "زوجي فنان كبير وأصابه المرض منذ 12 عامًا"، مضيفة: "مش بيسألوا عنه".

وأوضحت زوجة الفنان، أن عددًا قليلًا من النجوم على تواصل دائم مع زوجها عبر الهاتف، مثل شويكار ونادية لطفي ورجاء الجداوي والمخرج عمر عبدالعزيز.

أحمد السقا

قال الفنان أحمد السقا، خلال لقائه مع برنامج "اتس شو تايم" المعروض على قناة سي بي سي، إن في الوسط الفني يطلقون عليه اسم "التُربي"، لكثرة مشاركاته في جنازات زملائه الفنانين وحرصه على المشاركة في دفنهم بنفسه.

داليا البحيري

تحدثت الفنانة داليا البحيري عن علاقتها بالله، خلال استضافتها في البرنامج "الستات مابيعرفوش يكدبوا" على قناة سي بي سي.

وقالت إنها تساءلت إن كان الله يعرفها من بين ملايين البشر ويحبها، مشيرة إلى أن الإجابة جاءتها بأنه يحبها، وكانت أكبر كلمة بحبك، حسب وصفها، ولكنها في صورة درس قاسٍ، وهو فقدانها لابنتها الأولى "خديجة" ووالد ابنتها "قسمت".‏

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وأضافت داليا، في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على قناة "cbc"، أن ‏حب الله تجسد لها في أكبر صورة حين أخذ منها ابنتها برغم قسوة الحدث، مشيرة إلى أن ابنتها لو عاشت ‏كانت ستعاني كثيرًا بسبب مرضها.‏

وأكملت: "حسيت إن ربنا أخدها عشان هي ترتاح، وعشان أنا كمان أقدر أقف على رجلي وهي تبقى ‏في مكان أحسن، لأني كنت هتألم في كل مرة بشوفها وبشوف صحابها، لأن هي ما كانتش هتعيش حياة طبيعية، ‏الواحد بيعمل اللي يقدر عليه بس مهما عملتي بيبقى في حاجات أكبر منك".‏

إيهاب توفيق

قال الفنان إيهاب توفيق إن الظروف الإنتاجية باتت صعبة جدا في الفترة الأخيرة، وسرقة الأغاني والاستماع لها بدون مراعاة حقوق المنتجين أثر على صناعة الموسيقى والغناء.

وتابع في حوراه لبرنامج "مساء دي إم سي": "الصفحات الغير رسمية اللي بتسرق الأغاني كل ده بوظ الأغاني والسينما، كل ده بيخسر جهة الإنتاج خسارة كبيرة جدا، أخر ألبوماتي في 2016 كان من إنتاجي وخسرت فيه كتير جدا بسبب مشاكل وسرقة ولخبطة"، متابعًا "عملت أغاني سينجل والأيام دي شغال على ألبوم جديد ان شاء الله وأتمنى يكون بداية جديدة في 2020".

راغب علامة

قال الفنان راغب علامة "أنا رجل بعطي كل شيء حقه، سواء الشغل أو العائلة".

وتابع في حواره مع "صاحبة السعادة" الفنانة إسعاد يونس "هلأ الولاد كبروا ربنا يديهم السعادة، واهم شيء في حياتي اشوفهم سعداء، وهما صغيرين كنت دايما بعوض الوقت اللي بيروح منهم بسبب الشغل، ونسافر كتير وبسهر معاهم واروح معاهم سينما، الأولاد كان لازم يكبروا وعندهم ذكريات".

وعن الفيديو الشهير الذي يكشف عن غيرة ابنه الكبير على والدته، قال "آه ابني بيغير على أمه اكتر مني، عنده الذكورية عالية شوية، فاجأنا كنا قاعدين مع أصحابنا، هو محسش بنفسه، وكان اول مرة اشوف خالد في الموقف ده، على فكرة فرحت بيه وانبسطت بيه".

بهاء سلطان

عن فيديو إشادة الفنانين بصوته وأمنياتهم أن يعود للغناء، قال الفنان بهاء سلطان لـ"صاحبة السعادة": "رأيكم على راسي من فوق، بعد فترة عرفت من ابن اخويا الكبير اللي طلب من عمر عصام واحد من متابعيني على (فيسبوك) انهم يجمعوا مقاطع الفيديو دي وهو اللي بعتهالي".