تراند اليوم : مؤثر.. زوجة فنان شهير تناشد أصدقاءه بالسؤال عليه بعد مرضه

عبرت عزيزة كساب زوجة الفنان المنتصر بالله عبرت عن حزنها الشديد بسبب مرض زوجها، وعدم تقديره برغم مشواره الفنى الطويل، مشيرة إلى أن هناك تجاهلا من الفنانين الكبار الذين عملوا معه.

وقالت إن زوجها الفنان المنتصر بالله، حالته الصحية جيدة ويقضي جميع أوقاته مع أحفاده، موضحة أنه سعيد في حياته.

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وأضافت كساب خلال حلقة اليوم من برنامج « كل يوم»، الذي تقدمه « بسمة وهبة»، أن عددا من النجوم دائمون في التواصل معهم مثل شويكار ونادية لطفي ورجاء الجداوي، منوهة أنه لا يزوره أبدا زملاؤه الممثلون.

وأكدت كساب، أن أشرف زكي نقيب الممثلين يتحدث مع زوجها عبر الهاتف ويطمئن عليه من يوم لآخر، وناشدت أصدقاءه أحمد بدير وصلاح عبدالله وأحمد آدم لزيارته لأجل راحة نفسيته.