تراند اليوم : طلاق إعلامية شهيرة بـ"MBC" بعد تسريب صور مخلة لها



بعد فصلها من العمل من قناة "MBC" عقب تسريب صور مخلة لها عبر حساب فضائح المشاهير "حمزة مون بيبي"، كشف الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي، مفاجأة صادمة، مشيرًا إلى أن الإعلامية مريم سعيد تم تطليقها من زوجها قبل إتمام حفل الزفاف بيومين.

وقال الجسمي في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذا الحساب عرّض الكثير من المشاهير للأذى كما دمر حياة بعضهم في المغرب وفي عدد من البلدان العربية.

وأشار إلى دور الفنانة المغربية دنيا بطمة وشقيقتها، في هذا الأمر، خاصة بعد خضوعها للتحقيق والإفراج عنها بكفالة مالية ومنعها من مغادرة المغرب على ذمة القضية التي حددت المحكمة لها جلسة 10 فبراير لمحاكمتها، وهو الأمر الذي أثار غضب البعض بسبب حبس المتهمين في نفس القضية بينما تم إطلاق سراحها.



