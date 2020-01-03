حلا شيحة: “ساعدني يا الله”!

يبدو أن الفنانة المصرية حلا شيحة سيكون لها قرارات جديدة على المستوى الشخصي، خاصًة من جهة الحب والزواج، وهو ما بدا في منشور لها أعربت فيه عن تفاؤلها بالعام الجديد 2020، وأنها تتمنى أن تجد فيه الحب الحقيقي. وكتبت حلا شيحة عبر موقع إنستغرام قائلة: “2020 تعالي وأحضري معك السعادة الحقيقية والحب الحقيقي والمعنى الحقيقي للحياة، النجاح والكثير من الضحك والقليل من الخوف”. واستطردت: “ابعدي عني الطاقات السلبية، فقط يبقى الأشخاص الإيجابيون الذين سيضيفون لحياتي قيمة كبيرة 2020 كوني لطيفة لنا جميعًا”، وطلبت من الله أن يمنحها القوة لفعل الأشياء الصحيحة بوقتها المناسب فأضافت: “ساعدني يا الله وأرشدني على فعل الصواب عندما أكون مخطئة”.

وأثار هذا المنشور الذي كتبته حلا شيحة عبر إنستغرام الكثير من الجدل، خاصة وأنها كشفت ما تتمناه في العام الجديد بحديث عن أمور خاصة للغاية أظهرت أنها تبحث عن الحب في العام الجديد. ومن هنا أورد متابعون أنها عاشت حياة لم تكن تتمناها طوال السنوات الماضية، وأنها لم تعد فقط للتمثيل بعدما خلعت الحجاب، بل تريد أن تعيش حياتها وكأنها ما زالت صغيرة. وفسّر آخرون الأمر على أنها ترغب بالزواج، وأنها تتمنى أن تعيش قصة حب جديدة تُكلّل بالزواج خلال العام الجاري. وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة، قد قالت إنها قررت عدم الظهور في دراما رمضان المقبل 2020، مفسرة السبب وراء ذلك بأنها لم تجد الدور المناسب، وأن ما تم تقديمه لها لم يلقَ قبولًا لها أو يخلق لديها إحساسًا كفنانة. وأعربت حلا شيحة عن سعادتها بالعودة للسينما من خلال فيلم “مش أنا” مع النجم تامر حسني، موضحة أنها سعيدة بالقصة واختيار تامر لها متمنية النجاح لهذه التجربة التي تأتي بعد غياب سنوات. وأوضحت في تصريحات إعلامية أن هناك حديثًا عن جزء ثانٍ من فيلم “السلم والثعبان” إلا أنها كشفت عن رغبتها في كيفية ظهور هذا الفيلم للنور، كي لا يقارنه الجمهور بالجزء الأول في 2020. وأكدت حلا شيحة أنها لا تغضب من الانتقادات التي توجه لها، إلا أنها مع الانتقادات البناءة وليست السلبية التي تزعج الفنان.