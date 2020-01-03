بالفيديو: سر بكاء الإعلامية الراحلة “نجوى قاسم” أثناء تغطية مباشرة منذ شهرين قبل وفاتها

وثق مقطع فيديو بكاء الإعلامية الراحلة نجوى قاسم خلال تقديمها إحدى حلقات برنامجها على قناة الحدث أثناء تغطية مباشرة للأحداث في لبنان قبل نحو شهرين. وكان مراسل “العربية/الحدث” ينقل تفاصيل احتجاجات لبنان في تلك الفترة ضمن تغطية ميدانية مباشرة، فيما كانت الإعلامية الراحلة تدير الحوار من الاستديو في دبي.

وتوجه المراسل للإعلامية الراحلة بحديثه، قائلا: “أنا سأخرج عن المهنية المتبعة في التغطيات الميدانية، أنا مضطر لذلك، ففي طرابلس حملني الأهالي أمانة بأن أوصل إليك السلام والتحية وفي زحلة أيضا”.وأضاف المراسل: “أنا مضطر لإيصال الرسالة”. وظهر المحتجون حول المراسل وهم يهتفون باسم الراحلة “نجوى .. نجوى”، فما كان منها إلا أن ترد على زميلها المراسل بابتسامة قائلة “لا أعرف ما أقول، كل الحب من كل القلب لأهالي لبنان”. ثم وجهت كلماتها رادة التحية قائلة: “سلاماتي لكل الموجودين سلامي لكل أهل طرابلس”. وكانت الإعلامية نجوى قاسم، التي وافتها المنية صباح أمس الخميس في منزلها في دبي.