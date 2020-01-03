شاهد.. خالد النبوي يطرح افيش جديد لـ يوم وليلة

نشر النجم خالد النبوي افيش جديد من فيلمه "يوم وليلة" وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق "النبوي" علي افيش الفيلم قائلا:"اللي يهوب ناحية فرحه، أقص له رجله" منصور الدهبي

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اتهور يوم وليله 6 يناير في دور العرض".

فيلم "يوم وليلة" بطولة كل من أحمد الفيشاوي، حنان مطاوع، درة، خالد سرحان، سامي مغاوري، محمد عادل،

ومن تأليف يحيي فكري.

وتدور أحداث الفيلم من خلال يوم كامل فى حياة المصريين هو يوم مولد السيدة زينب، وذلك على مدار ٢٤ ساعة.