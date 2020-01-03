هنأت النجمة الكبيرة ليلى علوى جمهورها بمناسبة العام الجديد 2020، وذلك بنشر فيديو لها عبر حسابها بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". وعلقت "علوي"، علي الفيديو قائلة:"إن شاء الله ٢٠٢٠ تكون سنة سعيدة وسنة خير علينا كلنا". ويذكر أن آخر مشاركات ليلي علوي كانت بمسلسل"هي ودافنشي" ، مع النجم خالد الصاوي والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2016.

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كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ليلى علوى تهنئ جمهورها بـ 2020 : سنة سعيدة علينا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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