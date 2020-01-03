تامر حسني وهيفاء وهبي ومحمد رمضان أبرز المكرمين بـ" أوسكار ليبيا"

استقرت إدارة مهرجان "أوسكار ليبيا لتكريم المبدعين العرب"، لعقد دورته الثالثة بجمهورية مصر العربية، وذلك يوم ٤ من أبريل المقبل بمقر إحدى الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس.

وتشهد فعاليات الحفل تكريم باقة من كبار المبدعين العرب الذين راجت إنجازاتهم الفنية في عام ٢٠١٩، وتضم قائمة المكرمين كل من : الفنان تامر حسني، بجائزة أفضل مطرب مصري ، والفنان

محمد رمضان ، أفضل ممثل مصري ، والفنانة هيفاء وهبي، أفضل مطربة لبنانية ، والفنان حميد الشاعري ، أفضل فنان شامل ، والفنانة الكبيرة يسرا ،أفضل ممثلة مصرية ، والفنان نصيف زيتون، أفضل مطرب سوري ، والفنانة سوزان نجم الدين أفضل ممثلة سوزان نجم الدين ، والفنانة ياسمين صبري ، أفضل ممثلة دور أول ، والفنانة خدوجة صبري ، أفضل ممثلة ليبية، والفنان ظافر العابدين، أفضل فنان تونسي ، الفنان الليبي حاتم الكور ، أفضل فنان كوميدي، المخرج مؤيد الرابطة ، أفضل مخرج ليبي ، وتكريم خاص للدكتور حسن قرفال، الرئيس الشرفي للمهرجان ، وغيرهم من المكرمين.

ويذكر أنه قد استقبلت مدينة تونس فعاليات الدورة الثانية من مهرجان " أوسكار ليبيا لتكريم المبدعين العرب " والتي شهدت نجاحاً كبيراً.