شاهد.. عاصي الحلاني يروج لذا فويس كيدز

روج النجم الكبير عاصي الحلاني لبرنامج ذا فويس كيدز الجزء الجديد وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشر "الحلاني" صورة تجمعا مع نانسي عجرم Advertisements ومحمد حماقي وعلق قائلا: "انتظرونا غدا ..‬ مع أجمل وأحلى الأصوات". ومحمد حماقي وعلق قائلا: "انتظرونا غدا ..‬ مع أجمل وأحلى الأصوات". يذكر أن لجنة تحكيم برنامج ذا فويس كيدز 3 تتألف من ثلاث مدربين لكل فريق، وفي هذا الموسم يشارك فيها كلًا من النجم عاصي الحلاني، والنجم محمد حماقي والنجمة نانسي عجرم. من ثلاث مدربين لكل فريق، وفي هذا الموسم يشارك فيها كلًا من النجم عاصي الحلاني، والنجم محمد حماقي والنجمة نانسي عجرم.

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