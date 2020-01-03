روجينا تدعو من الروضة الشريفة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ​روجينا​ صورة جديدة لها أثناء تواجدها في الروضة الشريفة بالمملكة العربية السعودية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت روجينا على الصورة قائلة: "الروضة الشريفة، اللهم اجمعنا بسيدنا محمد صل الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة في اليقظة والمنام سرا وعلانية، (جمعة مباركة) اللهم اجعل لنا فيها ساعة استجابة".

الجدير ذكره ان روجينا تشارك حاليا في مسلسل "البرنس" للممثل المصري محمد رمضان، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

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