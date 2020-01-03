إليسا: "الله يحمي شعب لبنان والعراق"

ميرنا وليد - بيروت - علقت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ على الأوضاع السياسية، خاصة بعد العملية الأميركية الأخيرة والتي أدت الى إغتيال رئيس الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

وشددت إليسا في تعليقها على أن الأهمية لديها هي لشعب لبنان والعراق، وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي التعليق التالي:

"شو ما كان ومين ما كان وكيف ما كان ووين ما كان... الله يحمي لبنان وشعبو، ويحمي العراق وشعبو".

كلام إليسا أحدث ردة فعل مميزة من متابعيها الذين أثنوا على ما كتبت وأعاد الكثير منهم نشر تعليقها عبر حساباتهم.

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