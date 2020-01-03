خاص الفن – أسعد فضة في "سوق النسوان" وهل يشارك في "باب الحارة"؟

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع "الفن" أن الممثل السوري ​أسعد فضة​ انضم رسمياً إلى قائمة أبطال مسلسل "​سوق النسوان​" من تأليف حنان حسين المهرجي وإخراج مؤمن الملا.

ويستعد للتصوير المقرر بدءه الأسبوع المقبل، خاصة أنه اعتاد على الظهور في أعمال البيئة الشامية.

وسبق لفضة أن شارك بالكثير من الأعمال الشامية منها "​باب الحارة​" و"صدر الباز" و"الدبور" و"رجال العز" و"بيت جدي".

ووفق معلوماتنا فإنه لا صحة لمشاركة فضة في الجزء الحادي عشر من مسلسل "باب الحارة" الذي سبق وشارك في جزئيه الثامن والتاسع، خاصة بعد تغير الشركة المنتجة والمخرج وكثير من الممثلين.

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