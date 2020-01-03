كريس جينر تجتمع بشقيقتها للمرة الأولى منذ 3 سنوات-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - مع نهاية عام 2019، اجتمعت نجمة تلفزيون الواقع ​كريس جينر​ (64 عاما) مع شقيقتها كارين هوتون (61 عاما)، للمرة الأولى منذ 3 سنوات.

وكشفت جينر عن الموضوع، من خلال نشرها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تظهر فيها برفقة والدتها ماري جو (85 عاما) وإبنتها كايلي، بالإضافة إلى شقيقتها كارين وابنتها ناتالي زيتل.

وكان واضحاً من الصورة التاريخ الذي إلتقطت بها، وتحديداً في أواخر شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلا أنه لم يكشف عنها سوى الآن.

يأتي لم شمل الشقيقتين بعد غياب دام 3 سنوات، حيث كانت علاقتهما مضطربة طوال الوقت، وكثيرا ما كانتا تهاجمان بعضهما علنا، وخاصة "كارين" التي دائما ما كانت تلقي باللوم على "كريس" وحياتها الفارهة وانقطاع تواصلهما.

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