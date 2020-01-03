ميرنا وليد - بيروت - في ظل الحروب والأزمات في المنطقة العربية، أكدت الممثلة السورية ​جيني إسبر​ إلا أنها لا تتمنى سوى عودة الأمن والأمان والاستقرار إلى الدول العربية إن كان في لبنان أو العراق أو اليمن أو ليبيا.

وأشارت إلى أن سوريا بدأت تستعيد عافيتها شيئاً فشيئاً مبينة أن أمنيتها تكمن بأن تعود بلدها مثلما كانت قبل الحرب بل وأفضل على كافة الصعد، وخاصة على الصعيدين الاقتصادي والفني.

وشددت أن البلدان العربية سئمت الحروب والاعتداءات الخارجية، وأصبحت تتوق إلى العيش بهدوء، مشيرة إلى متفائلة بأن يكون العام الجديد خير على كافة البلدان العربية وخاصة سوريا ولبنان.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- جيني إسبر: هذه أمنياتي لعام 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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