هذا ما قالته سيرين عبد النور عن حفلها الأخير-بالصور

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الفنانة اللبنانية ​سيرين عبد النور​ صور لها من حفلها الأخير في شرم الشيخ في مصر، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبّرت سيرين عن سعادتها بأجواء الحفل، شاكرة بدورها الجمهور، قائلة: "كانت الأجواء كتير حلوة وبداية أحلى بعام جديد مع جمهور بياخد العقل شكراً انو بوجودكن خليتوني ابتدي سنة جديدة بفرح ونجاح".

الجدير ذكره ان سيرين عبد النور اطلّت مؤخرا على المتابعين بصورتين جديدتين لها على حسابها الخاص بدت من خلالهما متألقة كالعادة، اذ انها وضعت أحمر الشفاه باللون الأسود، في خطوة جريئة منها احبّها كل المتابعين واشادوا بإطلالتها اللافتة والمتميزة.

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