عمر العبداللات ودّع العام بحفل مميز في لوس انجلوس..بالصور

ميرنا وليد - بيروت - تألق الفنان الأردني ​عمر العبداللات​ بحفل رأس السنة الذي أحياه في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، وشهد الحفل الذي امتد حتى ساعات الصباح الأولى من العام الجديد حضوراً كبيراً من مختلف الجاليات العربية المقيمة في لوس أنجلوس.

فور دخول العبداللات الى المسرح قدم مجموعة كبيرة من أغانيه العاطفية القديمة والجديدة، والتي أثرى من خلالها الحفل وأشعل الحماس وسط أجواء من الفرح والبهجة وردد معه الجمهور كلمات أغنياته.

وتعقيباً على الحفل أعرب العبداللات عن سعادته الكبيرة بلقاء الجمهور المغترب الأردنى والعربي، واشتياقه للوقوف أمامه متمنياً للعالم العربي والأردن بشكل خاص السلام والأمان مع الايام الأولى لعام جديد فيها كل الخير.

على صعيد أخر يستقبل عمر العبداللات في بداية السنة الجديدة موسماً فنياً حافلاً ومتنوعاً، حيث يستعد للمشاركة في مجموعة كبيرة من الحفلات والمشاركات الفنية العربية والأوروبية.

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