تراند اليوم : الأحد.. تكريم لبلبة في ختام مهرجان نقابة المهن التمثيلية

الإسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

تختتم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية الأحد المقبل على خشبة مسرح النهار، بحضور د. أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب الممثلين ورئيس أكاديمية الفنون ، والفنان سامح بسيوني مدير المهرجان، و عدد كبير من الفنانين.

يشهد الحفل الختامي تكريم الفنانة لبلبة، بجانب توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجان.

من جانبه أكد د. أشرف زكي أن تكريم فنانة كبيرة مثل لبلبة في ختام الدورة الرابعة للمهرجان هو بمثابة التكليل لتلك الدورة التي شهدت منافسة قوية و متميزة بين المشاركين، خاصة وأن لبلبة لديها مشوار فني كبير، حيث بدأت العمل الفني منذ طفولتها وهي في الخامسة من عمرها واشتهرت حينها بتقليد المشاهير، كما درست فن الباليه وعملت بالغناء ليصبح لديها في أرشيفها الغنائي 268 أغنية، منهم 30 أغنية للطفل.

وأضاف “زكي” قائلا: “مسيرتها الفنية مستمرة حتى الآن، و قدمت للسينما 85 فيلما، و شاركت كعضو لجنة تحكيم في 6 مهرجانات دولية و 16 مهرجانا عربيا، و حصلت على أكثر من جائزة كأحسن ممثلة، أهمهم: جائزة بينالي السينما العربية من معهد العالم العربي في باريس عن دورها في فيلم “ليلة ساخنة” من إخراج عاطف الطيب سنة 1996، كما فازت بنفس الجائزة كأحسن ممثلة في مهرجان “كل إفريقيا” بكيب تاون جنوب إفريقيا عن دورها في نفس الفيلم .