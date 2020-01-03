تاج حيدر تجمع النجمات بمنزلها.. والمتابعون يتغزلون بحفاظها على جمالها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نشرت الفنانة السورية هيا مرعشلي عبر حسابها في إنستغرام مجموعة صور تجمعها بعدد من النجمات من أبرزهم الفنانة السورية الغائبة عن التلفزيون منذ فترة طويلة تاج حيدر والفنانة الشابة روعة السعدي بالإضافة للنجمات شكران مرتجى وقمر خلف ولورا أبو أسعد.

هذه الصور تم التقاطها في منزل الفنانة تاج حيدر والتي كانت سببا في جمع هؤلاء النجمات، ويعتبر هذا أحدث ظهور إعلامي للغائبة منذ فترة.

وانقسمت التعليقات حول الصور حيث جاءت أغلبها تتغزل بجمال حيدر الذي لم يتغير منذ شهرتها الكبيرة في مسلسل البيئة الشامي "باب الحارة" بجزأيه الأول والثاني من خلال شخصية جميلة ابنة أبو عصام "عباس النوري".

كما لاقت الصور بشكل كامل استحسان الجمهور والذي أثنى على صداقتهم وتغزل بجمالهم جميعا كما تساءلوا عن سر اعتمادهم للون الأسود في ظهورهم وإطلالاتهم.

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ولاقت الصورة التي جمعت هيا مرعشلي وروعة السعدي والفنانة تاج حيدر الحصة الأكبر من التعليقات، بسبب دورهم في مسلسل "طوق البنات" والذي جسدن به دور 3 شقيقات وشاركن في بطولته إلى جانب عدد من النجوم أبرزهم رشيد عساف، ليلى جبر، ويامن الحجلي وعدد كبير من النجوم.

ويعتبر الجزء الرابع من مسلسل "طوق البنات" والذي عرض عام 2017 آخر أعمال الفنانة السورية تاج حيدر، إذ أقلت الفنانة تاج حيدر بعد زواجها عام 2015 من رجل أعمال لبناني من أعمالها الفنية، واختفت بشكل كامل عن منذ آخر مسلسلاتها عام 2017، وظهرت في شهر أيلول من عام 2019 بعدد من الصور بعد إنجابها ابنتها الأولى إيلا.

وكانت بعض المصادر قد تناقلت أنباء عن نية الفنانة السورية العودة إلى التلفزيون هذا العام من خلال عملي شامي، إلا أنه لم يتم الاتفاق بشكل رسمي، ليتجدد غيابها عن الدراما.

وبدأت حيدر مشوارها في التمثيل منذ الطفولة عبر مسلسل الطير والذي عرض عام 1998 وشكل نجاحا كبيرا إلى جانب سلمى المصري وعبدالرحمن آل رشي، كما حققت انتشارا واسعا من خلال مسلسل "الزير سالم" بدور ابنة كليب، بالإضافة إلى مسلسل أبناء القهر عام 2002 إلى جانب بسام كوسا وسلمى المصري وقصي خولي وعدد من النجوم.