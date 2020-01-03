حماقي يقترب من المليون الأول بكليب تعرف بحبك ليه

أقترب كليب "تعرف بحبك ليه" للمطرب محمد حماقي من كسر حاجز المليون الأول، وذلك بعد طرحه بثلاثة أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".
يشار إلى أن فيديو كليب أغنية "تعرف بحبك ليه"، من كلمات أمير طعيمة، وألحان تامر علي، وتوزيع تميم.
يُذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا كليب بعنوان "راسمك في خيالي"، وهو من ألبوم "كل يوم من ده" إخراج مصطفى عامر، والأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادي، وتوزيع تميم.
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