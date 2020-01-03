ياسمين علواني تحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي الجمعة

القاهرة – لايف ستايل
تستضيف ساقية عبدالمنعم الصاوي، على مسرحها النهر، مساء يوم الجمعة الموافق 10 يناير، حفلًا غنائيًا ضخمًا للمطربة ياسمين علواني، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.
ومن المقرر أن تقدم ياسمين خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهرو على خشبة المسرح.
ويذكر أن تعرف الجمهور على المطربة ياسمين علواني بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت" وقد حصلت على الباز الذهبي للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من 50 مليون مشاهدة، على "يوتيوب".
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